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НОВОСТИ

На всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19

10:05 02.11.2020

В связи с активным распространением коронавируса в Германии с сегодняшнего дня введен карантинный режим. В стране минимум до конца осени прекращают действовать рестораны (кроме продажи еды навынос), фитнес-центры, ярмарки, парки развлечений, театры, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, публичные дома. Останутся открытыми школы и детские сады, парикмахерские, в магазинах будет ограничено количество посетителей. Как отметила канцлер Ангела Меркель, подобные меры необходимо принять для того, чтобы избежать коллапса системы здравоохранения, поскольку еcли количество больных будет расти нынешними темпами, через несколько недель возможности больниц будут на пределе.

Также в общественных местах гражданам Германии запрещено собираться в компаниях более десяти человек и устраивать вечеринки. За сутки в ФРГ выявлено почти 14,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли, всего же в стране зарегистрировано более 532 тыс случаев ковида и 10 тыс. умерших.

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