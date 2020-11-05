0
0
378
НОВОСТИ

Российские ученые проведут испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей связи 5G - газета

07:00 05.11.2020 Источник: Интерфакс

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует до конца года провести испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения связи (5G) в диапазоне 6 ГГц, сообщает в четверг газета "Известия".

"НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425-7100 МГц)", - говорится в публикации со ссылкой на заместителя директора научно-технического центра НИИР Евгения Девяткина.

Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Институт рассчитывает оценить основные показатели и характеристики сети - размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки, отмечается в статье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:03 05.11.2020
Президент Трамп призвал остановить подсчет голосов
0
26
17:40 05.11.2020
Рецепт с указанным не на латыни названием лекарства недействителен - Минздрав РФ
0
92
17:12 05.11.2020
Геннадий Зюганов поддержал Кадырова в вопросе о защите чувств верующих
0
120
17:00 05.11.2020
Против Трампа задействовали демонов - пастор
0
162
16:32 05.11.2020
Лукашенко распорядился не принимать назад врачей, уехавших на заработки в Польшу
0
193
16:20 05.11.2020
В подмосковной поликлинике появился уникальный аппарат, позволяющий делать "паспорт кожи"
0
187
16:12 05.11.2020
В Швеции иммигрантов обяжут учить шведский язык
0
194
16:00 05.11.2020
За выборами президента в США следит каждый второй россиянин - опрос
0
194
15:32 05.11.2020
Еврокомиссия улучшила прогнозы по спаду экономики РФ в 2020 году и восстановлению в 2021
0
194
15:12 05.11.2020
Только четверть россиян знают про пониженную процентную ставку по образовательным кредитам
0
242

Возврат к списку