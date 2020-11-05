Российские ученые проведут испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей связи 5G - газета

07:00 Источник: Интерфакс

Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует до конца года провести испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения связи (5G) в диапазоне 6 ГГц, сообщает в четверг газета "Известия".

"НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425-7100 МГц)", - говорится в публикации со ссылкой на заместителя директора научно-технического центра НИИР Евгения Девяткина.

Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Институт рассчитывает оценить основные показатели и характеристики сети - размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки, отмечается в статье.