Российские ученые проведут испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей связи 5G - газета
07:00 05.11.2020 Источник: Интерфакс
Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует до конца года провести испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения связи (5G) в диапазоне 6 ГГц, сообщает в четверг газета "Известия".
"НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425-7100 МГц)", - говорится в публикации со ссылкой на заместителя директора научно-технического центра НИИР Евгения Девяткина.
Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Институт рассчитывает оценить основные показатели и характеристики сети - размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки, отмечается в статье.
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