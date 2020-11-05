Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму - СМИ
08:40 05.11.2020
По мнению турецкого лидера Тайипа Эрдогана, борьбу с враждебностью к исламу необходимо вести так же, как с антисемитизмом после Холокоста.
Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции "Геноцид: уроки, извлеченные из Сребреницы".
"На территории Европы мусульмане систематически подвергаются дискриминации, их права и свободы ущемляются. Это неправильно, поскольку несет угрозу будущему человечества, культуре сосуществования разных верований. Как боролись с антисемитизмом после Холокоста, так же сегодня следует бороться с враждебностью к исламу", - приводит слова Эрдогана DS.
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