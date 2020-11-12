Заявление Небензи о выходе России из ОЗХО являются прямым последствием отравления Навального - Жданов
16:12 12.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Директор ФБК: Заявление Небензи о выходе России из ОЗХО являются прямым последствием отравления Навального. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
«Безусловно это последствия того отравления и безусловно это последствия реакции ОЗХО, которая заявила, что в отношении Навального применено боевое химическое вещество из группы «Новичок». Это реакция, которая очень не нравится Российской Федерации. Угроза выйти из организации по запрещению химического оружия выглядит дико, потому что практически все страны договорились, что в мире вообще не должно быть боевого, химического оружия. Это лишь говорит о той степени безумия российской политики, которая ради покушения на убийство одного человека, готова выйти из таких серьезных конвенций, таких серьезных договоренностей и поставить под угрозу вообще безопасность в мире», — сказал он.
И.Жданов подчеркнул, что в мире на данный момент есть только две страны, которые не входят в Организацию по запрещению химического оружия.
Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя не исключил, что Россия может задуматься о выходе из ОЗХО из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным. Примерами предвзятости организации дипломат назвал не только инцидент вокруг Алексея Навального, но и отравление Сергея Скрипаля, а также обвинения в использовании химоружия в адрес властей Сирии. В то же время постпред России при ООН отметил, что Москва не будет делать резких движений, поскольку считает ОЗХО важнейшим инструментом предотвращения производства запрещенных веществ.
ОЗХО ранее пришла к выводу, что в биоматериалах Алексея Навального найдены следы нервно-паралитического яда, сходного по составу с группой «Новичок». Россия не только отрицает свою причастность к ситуации вокруг оппозиционера, но и сам факт отравления. Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.
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