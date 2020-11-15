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НОВОСТИ

Цифровые сервисы Сбербанка стали лучшими в мире в трех номинациях

12:24 15.11.2020

Сбербанк стал лауреатом международной премии «Лучшие цифровые банки мира» по результатам ежегодного исследования издания Global Finance (World’s Best Digital Bank Awards) лидировав сразу в трех номинациях. Среди них - «лучший интегрированный официальный сайт банка» (Best Integrated Corporate Banking Site) — sberbank.ru для юридических лиц, «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» (Best InformationSecurity and Fraud Management) — для юридических лиц и «Лучшее решение для оплаты счетов» (Best Bill Payment & Presentment) — для физических лиц.

Это уже не первый международный успех Сбера на международной арене за последнее время. В августе сразу цифровых сервисов банка для юридических и физических лиц стали лучшими в Центральной и Восточной Европе согласно результатам ежегодного исследования GlobalFinance.

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