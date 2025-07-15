Си Цзиньпин подтвердил Лаврову настрой на наращивание стратегического взаимодействия с РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дал высокую оценку российско-китайским отношениям и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией», — указали в министерстве по итогам встречи сторон.