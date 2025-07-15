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Сотрудник ВВС США признал вину в передаче секретных данных о конфликте России и Украины

11:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ВВС США, ранее служивший в армии, признал вину в передаче секретной информации о ситуации на Украине через сайт знакомств. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

По данным следствия, мужчина имел доступ к секретной информации в рамках служебных обязанностей на базе ВВС в штате Небраска. Он передавал сведения о военных целях и возможностях России лицу, которое представлялось гражданкой Украины в интернете.

В рамках сделки о признании вины обвиняемый согласился на наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до семи лет. Приговор будет вынесен в октябре.

Власти США подчеркнули, что обвиняемый, несмотря на опыт службы и допуск к государственной тайне, сознательно нарушил закон и поставил под угрозу национальную безопасность страны.

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