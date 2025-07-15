ВСУ могли сократиться более чем на 200 тыс. с начала года из-за потерь и дезертирства

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее чем на 190 тыс. человек в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации, при том, что на начало года численность ВСУ составляла около 880 тыс. человек. Об этом свидетельствуют сведения о размере мобилизации на Украине и статистики офиса генерального прокурора Украины, с которыми ознакомился ТАСС.

Данные о мобилизации на Украине засекречены, однако имеется ряд оценок и заявлений на этот счет. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в апреле 2025 года сообщал, что для покрытия потерь необходимо мобилизовать около 30 тыс. человек в месяц, и заявлял, что «этой цифры надо придерживаться». При этом ранее Владимир Зеленский признавал, что цифра 30 тыс. человек в месяц — очень высокая, и достигалась только в определенный период времени в 2024 году, после принятия закона об ужесточении мобилизации. В интервью венгерской газете Valasz Online он утверждал, что Украина может мобилизовать в месяц до 27 тыс. человек. При этом по оценке газеты The Washington Post, в 2024 году в месяц Украина в среднем мобилизовала по 16,7 тыс. человек. Внутри Украины оценки еще более скептические: депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил, что в стране ежемесячно мобилизуют всего 10 тыс. человек.

Таким образом, за полгода с 1 января по 30 июня в ВСУ было мобилизовано в лучшем случае не более 180 тыс. человек, в реальности гораздо меньше — от 60 тыс. человек.

В то же время, по подсчетам ТАСС на основе еженедельных и суточных сводок Минобороны РФ, ВСУ за первую половину 2025 года потеряли более 265 тыс. военных. В то же время, по данным офиса генпрокуратуры Украины, в период с 1 января по 30 июня 2025 года было зарегистрировано 107 672 случая дезертирства и самовольного оставления части. При этом через установленную для этого судебную процедуру в ряды ВСУ вернулось лишь 1 807 человек.

В итоге всего в результате боевых потерь и дезертирства убыль численного состава ВСУ за первые шесть месяцев 2025 года составляет более 370 тыс. человек. С учетом объемов мобилизации численность ВСУ могла сократиться за этот период от 190 тыс. до 310 тыс. человек. 15 января 2025 года Зеленский утверждал, что численность ВСУ составляет около 880 тыс. человек.