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НОВОСТИ

На границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ

11:05 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС. Сдавшиеся — военнослужащие 144-й механизированной бригады ВСУ, они оказались единственными выжившими на линии фронта.

По их словам, от эвакуации военнослужащих ВСУ украинская сторона отказалась.

В настоящее время военнослужащие в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

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