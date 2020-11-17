Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов Marvel

12:20 Источник: Эхо Москвы

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать из детского центра изображения героев комиксов компании Marvel. Вместо этого он посоветовал разместить там фотографии национальных героев. Их, по словам Кадырова, есть немало в истории религии и чеченского народа.

Как передает агентство РИА Новости, недовольство Кадырова вызвали Железный человек, Тор и Капитан Америка, которые были изображены на стенах игрового центра в городе Курчалое. Эхо Москвы