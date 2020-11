В первый день продаж новая книга Барака Обамы "Земля обетованная" установила рекорд - СМИ

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый том новой книги бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная" (A Promised Land) установил рекорд продаж в первый день выхода в свет. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на издательский дом Penguin Random House ("Пингвин рэндом хаус").

По его данным, в США и Канаде во вторник было продано свыше 887 тыс. экземпляров первой части книги Обамы. Эта цифра охватывает все форматы - печатный, аудио и цифровой. Данный показатель стал самым выдающимся дебютом среди всех книг, которые издавало Penguin Random House.

Произведение 44-го президента США незначительно обошло мемуары его супруги Мишель под названием "Становление" (Becoming). Эта книга в первый день продаж в 2018 году разошлась в количестве более 725 тыс. экземпляров.

Первый том "Земли обетованной" насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков. Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров Обамы в 2017 году. Сумма сделки, предположительно, превысила 60 млн долларов. Ранее у Обамы уже выходили две книги - "Мечты моего отца" (Dreams From My Father, 1995) и "Дерзость надежды" (Audacity of Hope, 2006), которые становились бестселлерами.