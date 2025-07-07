Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга с 2020 г. по 2024 г. выросли в 3 раза

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга РФ с 2020 года по 2024 год увеличились в три раза. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

«Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации с 2020 по 2024 год увеличились в 3 раза при темпе роста расходов федерального бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза. При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета увеличилась на 0,5 процентного пункта и составила 5,8%», — говорится в документе.

В Счетной палате также отметили, что увеличение расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации связано со значительными объемами привлечения внутренних заимствований, а также с ростом процентных ставок. «В 2024 году указанные расходы составили 2 328,7 млрд рублей, или на 35,1%, больше, чем в 2023 году. При этом расходы на обслуживание внутреннего долга в структуре указанных расходов составили 92,7%, внешнего долга — 7,3%», — говорится в заключении Счетной палаты.