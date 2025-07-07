ВС РФ освободили Дачное, первый населенный пункт в Днепропетровской области

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные группировки «Центр» освободили населенный пункт Дачное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области», — сказали там.