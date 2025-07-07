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НОВОСТИ

Утрата доверия не была причиной увольнения Старовойта из Минтранса — Песков

13:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роман Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия. В противном случае формулировка была бы использована в тексте президентского указа, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Про утрату доверия говорится [в указе], если это утрата доверия, — заметил представитель Кремля. — Как вы видите, такой формулировки использовано не было».

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