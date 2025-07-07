СП после проверки исполнения бюджета РФ за 2024 г. направила 22 обращения в Генпрокуратуру
13:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата (СП) по результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2024 год направила 22 обращения в Генеральную прокуратуру, 6 обращений в ФСБ, два обращения в МВД РФ и одно обращение в Следственный комитет РФ. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2024 год.
При этом в документе отмечается, что по результатам проверки исполнения федерального бюджета и бюджетной отчетности за 2024 год руководителям главных распорядителей бюджетных средств, подведомственным им учреждений, организаций и территориальных органов направлено 92 представления (документы с указанием на нарушение законодательства, требующие принятия мер по их устранению).
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