Просроченные долги россиян в октябре выросли почти на 20 млрд руб.
17:40 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем просроченной задолженности россиян по кредитам в октябре вырос почти на 20 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно - почти на 20 млрд рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году", - отмечают в ЦБ.
НОВОСТИ
- 18:40 20.11.2020
- 5 миллионов детей приняли участие в проектах благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" за пять лет
- 18:30 20.11.2020
- В Дубне открыта вторая очередь Центра обработки данных ФНС
- 18:10 20.11.2020
- Дело о повреждении автомобилей в Гродно стало "Актом терроризма" и поручено КГБ
- 18:00 20.11.2020
- Бездомный погиб от холода рядом с храмом во Владивостоке
- 17:12 20.11.2020
- Яровая предложила изучать приговор Нюрнбергского трибунала в школах и вузах
- 17:00 20.11.2020
- Китай рассмотрит вопрос о вступлении в Транстихоокеанское партнерство - Си Цзиньпин
- 16:32 20.11.2020
- В Турции оштрафовали двух россиян за отказ носить маски
- 16:17 20.11.2020
- В Дубне состоялся запуск сверхпроводящего ускорителя коллайдера NICA
- 16:14 20.11.2020
- Сергунина: в 2020 году технологическому бизнесу Москвы одобрены субсидии и гранты на 875 млн рублей
- 16:12 20.11.2020
- Госдума не поддержит введение штрафов за превышение скорости на 1 км/ч - Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать