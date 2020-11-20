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Просроченные долги россиян в октябре выросли почти на 20 млрд руб.

17:40 20.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем просроченной задолженности россиян по кредитам в октябре вырос почти на 20 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ.

"Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно - почти на 20 млрд рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году", - отмечают в ЦБ.

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