Шотландия приняла закон о праве женщин на бесплатные товары для гигиены

17:00 Источник: Эхо Москвы

Шотландия первой в мире приняла закон о праве женщин на бесплатные товары для гигиены. Теперь девушки и женщины смогут бесплатно получать такие товары в специально отведенных общественных местах. По оценкам властей, внедрение этой меры обойдется налогоплательщикам в 24 миллиона фунтов в год. Эхо Москвы