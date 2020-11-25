0
0
109
НОВОСТИ

Шотландия приняла закон о праве женщин на бесплатные товары для гигиены

17:00 25.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Шотландия первой в мире приняла закон о праве женщин на бесплатные товары для гигиены. Теперь девушки и женщины смогут бесплатно получать такие товары в специально отведенных общественных местах. По оценкам властей, внедрение этой меры обойдется налогоплательщикам в 24 миллиона фунтов в год.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 25.11.2020
Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с избранием президентом США
0
63
17:12 25.11.2020
Киев расширил перечень не признаваемых им паспортов РФ, выданных жителям Крыма и Донбасса
0
126
16:37 25.11.2020
Партнерство МКБ с «МегаФоном» обеспечит бизнесу особые условия обслуживания
0
138
16:32 25.11.2020
Cуд в Нидерландах считает необходимым допросить военных 53-й зенитно-ракетной бригады РФ по делу MH17
0
205
16:27 25.11.2020
Депутат МГД Артемьев: Социальная направленность бюджета важна каждому москвичу
0
152
16:12 25.11.2020
После 20 лет поисков Кембриджский университет заявил о краже записных книжек Дарвина
0
166
16:00 25.11.2020
МВД РФ определило восемь оснований для аннулирования водительского удостоверения
0
195
15:32 25.11.2020
Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды - Песков
0
205
15:12 25.11.2020
РФ запросила у Польши данные о разговоре, который президент Качиньский якобы провел с братом перед крушением своего самолета
0
293
15:00 25.11.2020
Синод Кипрской церкви поддержал поминовение главы ПЦУ Епифания
0
233

Возврат к списку