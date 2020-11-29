В Софии прошла общенациональная акция протеста полицейских
17:10 29.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Болгарские полицейские провели в воскресенье в столице страны общенациональную акцию протеста с требованием повышения зарплаты. В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавируса в акции приняли участие не все свободные от службы сотрудники, как планировалось, а только делегаты полицейских подразделений и пожарных частей из разных городов страны.
Представители профсоюза сотрудников МВД в своих выступлениях подчеркивали, что работают на передовой борьбы с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19, в том числе обеспечивают перевозку пациентов с коронавирусом в стационар, и категорично настаивают на повышении заработной платы на 30%.
25 ноября депутаты Народного собрания (парламента) страны при голосовании по проекту бюджета Болгарии на 2021 год одобрили рост зарплаты в системе МВД с 1 января наступающего года лишь на 15%, для чего дополнительно выделены 77,5 млн левов (около 38,75 млн евро), и это не устраивает полицейских. В настоящее время их зарплата составляет около 1 000 левов (около 500 евро).
Одновременно состоялся ответный протест, немногочисленные участники которого определили требования полицейских "как недопустимые", подчеркивая, что сотрудники МВД прежде всего должны настаивать на проведении серьезных реформах в ведомстве, а только потом на повышении своих зарплат.
Акции протеста были согласованы и прошли без нарушений общественного порядка.
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