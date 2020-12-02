В открытом уроке на AI Journey будут участвовать Zivert, Рахим, Егор Шип и Даня Милохин

17:06

В рамках конференции AI Journey 5 декабря зрители смогут не только стать участниками открытого урока, посвященного искусственному интеллекту (ИИ), но и увидеть выступление сразу нескольких популярных российских исполнителей среди которых Zivert, Рахим, Егор Шип и Даня Милохин. Концерт тоже будет необычным: его полноправным участником станет искусственный интеллект, а именно state-of-the-art-архитектуры нейронных сетей. Модератором урока будет первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Мы часто говорим о том, что творчество — это прерогатива людей, и отводим машине лишь механические, рутинные операции. Но это уже не совсем так, - говорит Александр Ведяхин. - Искусственный интеллект уже рисует картины, создает рецепты для коктейлей, пишет статьи, генерирует музыкальные семплы. Из них, конечно, пока не получается того, что мы привыкли называть произведением искусства, но возможности ИИ с каждым годом расширяются. В этом году мы пригласили популярных исполнителей и предложили им посотрудничать с искусственным интеллектом. Что из этого получилось — смотрите на AI Journey».