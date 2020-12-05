Недалеко от Антальи произошло землетрясение магнитудой 6,1 - СМИ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу у берегов Турции в Средиземном море. Об этом сообщила газета "Ени шафак".



По данным издания, подземные толчки ощущались в курортной провинции Анталья.



Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.



