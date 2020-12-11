В РФ предложили ввести налоговый вычет для бизнеса, инвестировавшего в науку
12:00 11.12.2020
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Обращение (есть в распоряжении RT) направлено министру финансов Антону Силуанову.
«В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований», — говорится в обращении.
По мнению Куджа, данная мера станет шагом на пути создания «экосистемы научной благотворительности».
При этом подчёркивается, что инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя.
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