В РФ предложили ввести налоговый вычет для бизнеса, инвестировавшего в науку

12:00

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выступил с инициативой предусмотреть налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Обращение (есть в распоряжении RT) направлено министру финансов Антону Силуанову.

«В связи с острой необходимостью вовлекать отечественный бизнес в развитие отечественной науки просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесённых пожертвований», — говорится в обращении.

По мнению Куджа, данная мера станет шагом на пути создания «экосистемы научной благотворительности».

При этом подчёркивается, что инвестиции должны выделяться на проекты, соответствующие профилю деятельности жертвователя.