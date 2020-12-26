Активист "евромайдана" Андрея Бойчука назначен главой Ивано-Франковской области - указ
14:20 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука", - говорится в сообщении. Указ о назначении датирован 24 декабря.
Андрей Бойчук родился в 1976 году в Ивано-Франковске. По данным украинского издания "Зеркало недели", Бойчук принимал активное участие в событиях на "евромайдане", в том числе в противостоянии с внутренними войсками. В 2015 году он выступил против инициативы министра энергетики Украины Владимира Демчишина подписать договор о поставках электроэнергии в Крым. Бойчук является основателем общественной организации "Корпус защитников революции достоинства" (это название событий 2013-14 годов официально закреплено поправками к закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их правовой защиты" - прим. ТАСС), в 2020 году с началом пандемии коронавируса основал фонд "Центр волонтерских инициатив", который занимается изготовлением спецодежды для медиков и полиции.
Ранее, 5 ноября, Зеленский освободил от должности главу Ивано-Франковской областной администрации Виталия Федорова, который занимал ее в течение полугода. До назначения Бойчука временно возглавляла область Мария Савка, указ о ее увольнении глава государства подписал 24 декабря.
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