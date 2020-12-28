В реестр Минюста СМИ-иноагентов впервые включены пять физических лиц
17:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст РФ дополнил реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пятью физическими лицами, в том числе правозащитником Львом Пономаревым. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.
"28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна", - говорится в сообщении.
Ведомство впервые включает в данный реестр физических лиц, теперь список состоит из 17 иностранных СМИ-иноагентов.
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