0
0
118
НОВОСТИ

Около 220 купелей оборудуют в Подмосковье на Крещение

16:55 12.01.2021

крещение.jpg
Фото пресс-службы правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил обеспечить доступность, комфорт и безопасность жителям, желающим окунуться в прорубь на праздник Крещения. В регионе оборудуют около 220 купелей.

«Крещенские купания в Московской области традиционно имеют большой охват. Каждый глава вместе с правоохранительным блоком, спасателями должен максимально подробно отработать все вопросы, необходимые для качественной организации проведения Крещения. По всей видимости, будет достаточно холодно, мы должны учесть и этот нюанс, - сказал губернатор. - Также важна навигация - где окунаться, где раздевалки, где находятся туалеты, где попить чай. Подмосковье становится все более популярным местом для Крещенских купаний и каждая мелочь в организации имеет принципиальное значение».

Особое внимание – древним святым источникам, которые пользуются огромной популярностью у верующих. Это Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Белый колодец в Зарайске, купель в Талеже под Чеховым, источник преподобного Саввы Сторожевского в Звенигороде. Большое количество людей ожидается у Ново-Иерусалимского монастыря в Истре и Троицкого храма в Мытищах.

«Для обеспечения безопасности будет задействовано 2172 человека, 307 единиц техники, 4 судна на воздушных подушках, еще 25 плавсредств. Запланирована работа 5 водолазных групп, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. – Мы очищаем дно водоемов от посторонних предметов, устанавливаем улавливатели по краям купели и в воде, потому что где-то есть течение. Организуем освещение».

Губернатор поручил сделать подводную подсветку в наиболее востребованных местах купания. Важно предусмотреть пункты для обогрева, переодевания и раздачи горячего чая – по прогнозам в ночь с 18 на 19 января ожидается мороз. Нельзя забывать и про антиковидные меры.

«В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно», - подчеркнула главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова.

На Крещение работа автобусных маршрутов к местам купания будет продлена до 2 часов ночи. Для удобного подъезда к купелям дополнительно очистят дороги, организуют около 10 тыс. парковочных мест.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 12.01.2021
Расчеты С-400 "Триумф" провели учение в Арктике
0
62
17:32 12.01.2021
Поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского абсолютно неуместен - глава МИД Украины
0
113
17:12 12.01.2021
Deutsche Bank отказывается сотрудничать с Трампом - NYT
0
150
17:00 12.01.2021
Лондон вводит ограничения на ведение бизнеса с КНР из-за нарушения прав уйгуров
0
136
16:40 12.01.2021
В Москве в восьмой раз проходит метапредметная олимпиада "Не прервется связь поколений"
0
143
16:32 12.01.2021
Нефть подорожала до 11-месячного максимума
0
200
16:12 12.01.2021
Кучерена рассказал о праздновании Сноуденом Нового года
0
209
16:00 12.01.2021
Наталья Поклонская подготовила рапорт о восстановлении в должности прокурора
0
217
15:32 12.01.2021
Из-за коронавируса приостановлено оформление электронных виз РФ для иностранцев
0
234
15:12 12.01.2021
Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали на 15 суток по делу о возбуждении ненависти
0
242

Возврат к списку