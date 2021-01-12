Около 220 купелей оборудуют в Подмосковье на Крещение
16:55 12.01.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Крещенские купания в Московской области традиционно имеют большой охват. Каждый глава вместе с правоохранительным блоком, спасателями должен максимально подробно отработать все вопросы, необходимые для качественной организации проведения Крещения. По всей видимости, будет достаточно холодно, мы должны учесть и этот нюанс, - сказал губернатор. - Также важна навигация - где окунаться, где раздевалки, где находятся туалеты, где попить чай. Подмосковье становится все более популярным местом для Крещенских купаний и каждая мелочь в организации имеет принципиальное значение».
Особое внимание – древним святым источникам, которые пользуются огромной популярностью у верующих. Это Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, Белый колодец в Зарайске, купель в Талеже под Чеховым, источник преподобного Саввы Сторожевского в Звенигороде. Большое количество людей ожидается у Ново-Иерусалимского монастыря в Истре и Троицкого храма в Мытищах.
«Для обеспечения безопасности будет задействовано 2172 человека, 307 единиц техники, 4 судна на воздушных подушках, еще 25 плавсредств. Запланирована работа 5 водолазных групп, - сказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин. – Мы очищаем дно водоемов от посторонних предметов, устанавливаем улавливатели по краям купели и в воде, потому что где-то есть течение. Организуем освещение».
Губернатор поручил сделать подводную подсветку в наиболее востребованных местах купания. Важно предусмотреть пункты для обогрева, переодевания и раздачи горячего чая – по прогнозам в ночь с 18 на 19 января ожидается мороз. Нельзя забывать и про антиковидные меры.
«В масках и перчатках нырять, конечно, никто не будет. Но соблюдать меры безопасности, такие как дистанция и ограничение количества людей в палатках, нужно», - подчеркнула главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова.
На Крещение работа автобусных маршрутов к местам купания будет продлена до 2 часов ночи. Для удобного подъезда к купелям дополнительно очистят дороги, организуют около 10 тыс. парковочных мест.
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