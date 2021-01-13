Наиболее высокими темпами исчезают леса в Бразилии, Боливии и Аргентине - WWF

12:20 Источник: Интерфакс

Наиболее высокими темпами за последние 13 лет исчезают леса в Бразилии, Боливии и Аргентине, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) в своем глобальном отчете.

"Девять из 24 главных мировых точек обезлесения находятся в Латинской Америке, восемь - в Африке, семь - в Азии. Самые высокие темпы обезлесения были отмечены в Амазонии (Бразилия и Боливия), Серрадо, Парагвае, Аргентине, Мадагаскаре, Суматре и Борнео", - говорится в отчете WWF.

Исследование проводилось в 29 странах общей площадью свыше 710 млн га. В ходе него было выявлено 24 региона в тропических и субтропических поясах Земли с самыми высокими темпами обезлесения. С 2004 по 2017 год только в этих регионах было утрачено 43 млн га лесов.

Эксперты поясняют, что под обезлесением принято понимать полное исчезновение леса, навсегда или на длительное время. К примеру, застройка лесов, а также их замещение пастбищами, полями или плантациями, что характерно для многих стран тропической зоны.

"8 000 лет назад леса покрывали около половины площади Земли, а сегодня - лишь 30%. Темпы обезлесения шокируют, особенно в тех регионах мира, где проживают наименее защищенные местные сообщества и расположены последние уголки дикой природы, находящиеся под угрозой исчезновения", - отмечает глава Лесной практики WWF International Фран Реймонд Прайс.