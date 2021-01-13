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Путин по телефону сообщил Эрдогану об итогах встречи с Алиевым и Пашиняном - Кремль

16:32 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре рассказал президенту Турции Тайипу Эрдогану об основных итогах встречи с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин информировал об основных итогах трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 11 января в Москве, на которой был рассмотрен ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г. Подчеркнуто, что одним из главных результатов прошедших переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей. С учетом общей стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха удалось согласовать ряд важных шагов в этом направлении", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Эрдоган выразил поддержку усилий России в русле нагорнокарабахского урегулирования, а также высказался за продолжение координации действий России и Турции.

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