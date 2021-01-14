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НОВОСТИ

В РФ предложили ввести ограничения на использование пиротехники

09:32 14.01.2021

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил ввести ограничение на использование зарядной пиротехники. Согласно инициативе, запускать фейерверки гражданам можно будет только пять дней в году. Копия письма на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественник отметил, что в России завершились продолжительные новогодние праздники, которые традиционно сопровождались использованием любительских салютов и пиротехники.

При этом, как подчеркнул Хамзаев, граждане, которые приобретают пиротехнику, зачастую не ограничиваются именно моментом наступления Нового года в ночь на 1 января, а используют данную продукцию поздними вечерами и в ночное время на протяжении всех новогодних каникул.

Это создаёт дискомфортные условия для других граждан, особенно пожилого возраста и семей с детьми, чьё право на тишину, сон и отдых нарушается на протяжении полутора недель.

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