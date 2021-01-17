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Би--Би-Си: Самолет с Навальным двигался в сторону Калуги, но повернул во "Внуково"

19:40 17.01.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

По сообщению Русской службы Би-би-си, самолет с Алексеем Навальным на борту удалялся от Москвы и направлялся в сторону Калуги, но затем снова повернул 

При этом аэропорт Внуково закрыт для самолетов, сообщают источники RTVI. Все самолеты отправляют в зону ожидания. Именно во Внуково должен приземлиться борт "Победы", которым летит Навальный.

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