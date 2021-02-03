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НОВОСТИ

В Крыму может быть создан особый правовой режим для защиты от санкций

10:05 03.02.2021 Источник: РБК

Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове «особые административные районы» (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций.

Законопроект есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель министерства.

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