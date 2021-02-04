Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

18:09

Заявления о переполненных камерах спецприемника в деревне Сахарово (Троицкий и Новомосковский административный округ) не соответствует действительности, заявляет уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. По словам омбудсмена, задержанных в ходе митингов 31 января граждан разместили в помещениях по 4-6 человек. «Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», - заявила Потяева.

По ее словам, некоторые задержанные жаловались в связи с отсутствием бытовых принадлежностей. «У кого-то не было тапочек, у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце. Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым», - сообщила омбудсмен.

По ее данным, на появившихся в Интернете фотографиях, запечатлевших в одной камере 28 человек, оказалась комната приема. «Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились», - заявила омбудсмен.