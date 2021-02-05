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Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре - Росстат

20:00 05.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, следует из материалов Росстата. В месячном выражении рост потребительских цен составил 0,67%,

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,01% по сравнению с декабрем, непродовольственные - на 0,53%. Стоимость услуг выросла на 0,38%.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что пик инфляции в РФ еще не пройден - снижение потребительских цен начнется во II квартале этого года.

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