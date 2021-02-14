Смертность и заболеваемость от COVID-19 в Москве продолжает снижаться

10:45 Источник: Интерфакс

Минимальное число смертей от коронавируса с начала ноября 2020 года выявлено в Москве за прошедшие сутки - от COVID-19 скончались 58 человек; суточный прирост новых случаев заболевания составил чуть более 1,5 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1559 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1963 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы продолжает снижаться. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 февраля составляет 956 тыс. 178.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек, что стало минимальным значением со 2 ноября, когда от коронавируса скончались 53 человека. После число скончавшихся от COVID-19 ежедневно в течение 3 месяцев превышало 60 человек. С начала пандемии скончались 14 тыс. 348 жителей столицы.