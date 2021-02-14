0
0
147
НОВОСТИ

Смертность и заболеваемость от COVID-19 в Москве продолжает снижаться

10:45 14.02.2021 Источник: Интерфакс

Минимальное число смертей от коронавируса с начала ноября 2020 года выявлено в Москве за прошедшие сутки - от COVID-19 скончались 58 человек; суточный прирост новых случаев заболевания составил чуть более 1,5 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1559 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1963 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы продолжает снижаться. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 февраля составляет 956 тыс. 178.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек, что стало минимальным значением со 2 ноября, когда от коронавируса скончались 53 человека. После число скончавшихся от COVID-19 ежедневно в течение 3 месяцев превышало 60 человек. С начала пандемии скончались 14 тыс. 348 жителей столицы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:15 14.02.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 14 февраля, 2021
0
132
11:05 14.02.2021
В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке
0
153
09:22 14.02.2021
Небольшой снег и метель прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
0
243
09:13 14.02.2021
Экс-президент США Дональд Трамп избежал импичмента
0
307
09:10 14.02.2021
Путин о зарубежных Иетернет-сервисах: У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать
0
312
09:00 14.02.2021
Путин: Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что
0
386
20:30 13.02.2021
СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение»
0
856
20:30 13.02.2021
Универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса разрабатывают в Великобритании
0
755
20:20 13.02.2021
Из-за землетрясения в Японии приостановили работу несколько ТЭС
0
937
20:10 13.02.2021
На процесс по импичменту Трампа Сенат США разрешил вызов свидетелей
0
935

Возврат к списку