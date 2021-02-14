Смертность и заболеваемость от COVID-19 в Москве продолжает снижаться
10:45 14.02.2021 Источник: Интерфакс
Минимальное число смертей от коронавируса с начала ноября 2020 года выявлено в Москве за прошедшие сутки - от COVID-19 скончались 58 человек; суточный прирост новых случаев заболевания составил чуть более 1,5 тысяч, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.
По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1559 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 1963 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы продолжает снижаться. Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 14 февраля составляет 956 тыс. 178.
За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек, что стало минимальным значением со 2 ноября, когда от коронавируса скончались 53 человека. После число скончавшихся от COVID-19 ежедневно в течение 3 месяцев превышало 60 человек. С начала пандемии скончались 14 тыс. 348 жителей столицы.
Новости
- 11:15 14.02.2021
- Данные о заражении COVID-19 в России на 14 февраля, 2021
- 11:05 14.02.2021
- В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке
- 09:22 14.02.2021
- Небольшой снег и метель прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье
- 09:13 14.02.2021
- Экс-президент США Дональд Трамп избежал импичмента
- 09:10 14.02.2021
- Путин о зарубежных Иетернет-сервисах: У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать
- 09:00 14.02.2021
- Путин: Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что
- 20:30 13.02.2021
- СберБанк Онлайн победил в конкурсе «Золотое приложение»
- 20:30 13.02.2021
- Универсальные вакцины против всех штаммов коронавируса разрабатывают в Великобритании
- 20:20 13.02.2021
- Из-за землетрясения в Японии приостановили работу несколько ТЭС
- 20:10 13.02.2021
- На процесс по импичменту Трампа Сенат США разрешил вызов свидетелей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать