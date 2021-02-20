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НОВОСТИ

WhatsApp все же намерен изменить политику конфиденциальности

15:00 20.02.2021 Источник: Эхо Москвы

WhatsApp все же изменит политику конфиденциальности, несмотря на недовольство пользователей. Мессенжджер поделится персональными данными с Facebook. В компании заверили, что изменения никоим образом не повлияют на конфиденциальность общения. Перемены должны вступить в силу 15 мая. О решении впервые было объявлено в январе. После этого начался массовый исход пользователей на другие платформы. С критикой этих планов выступили и власти некоторых стран, а лидеры нескольких государств завели официальные каналы в «Телеграме». Тогда WhatsApp временно отложил вступление новых правил в силу.  Эхо Москвы

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