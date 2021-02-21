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Путин в очном формате проведет коллегию ФСБ и встретится с Лукашенко

14:45 21.02.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Заседание пройдет в очном формате, сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Кроме того, в понедельник в Сочи Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже приехал в Россию. Переговоры продлятся целый день, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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