Путин в очном формате проведет коллегию ФСБ и встретится с Лукашенко

14:45 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Заседание пройдет в очном формате, сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Кроме того, в понедельник в Сочи Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже приехал в Россию. Переговоры продлятся целый день, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.