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Для оказания давления на Белоруссию Запад использует тему прав человека - глава МИД

17:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что страны Запада оказывают политическое давление на его страну, используя тему прав человека в качестве инструмента. Он выступил онлайн во вторник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, передает агентство БелТА.

"Беларусь - молодое, независимое государство, которое последовательно развивается эволюционным путем. Мы никогда не утверждали, что наша страна идеальная, но мы категорически не согласны с субъективными обвинениями в нарушениях прав человека, звучащими в наш адрес в Совете ООН по правам человека со стороны ряда его членов", - цитирует БелТА слова главы белорусского МИД. "Нет причин для эксклюзивного внимания к Беларуси по теме прав человека, кроме как с исключительной целью политического давления на законное правительство", - считает Макей.

По его словам, ни одна страна в Европе не подвергается столь сильному давлению со стороны западных стран, как Белоруссия. "Похоже, что кто-то не может свыкнуться с мыслью, что, несмотря на жесткий политический и экономический прессинг, белорусское государство развивается не по выкроенным лекалам западных стран, а так, как решает сам белорусский народ в своих собственных интересах", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил с сожалением, что в современном мире подходы к тематике прав человека не только не объединяют международное сообщество, но продолжают его разделять. "Права человека стали излюбленным предлогом так называемых зрелых демократий для произвольных обвинений в адрес тех государств, которые выполняют обязательства в сфере прав человека, строго следуя международным договорам, а не их тенденциозным толкованиям", - подчеркнул министр. По его мнению, делается это для политической дискредитации власти в этих государствах, не вписывающейся в западную картину мира, и устранения ее любой ценой.

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