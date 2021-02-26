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Пожар начался в жилом доме в Нижнем Новгороде после взрыва газа, идет эвакуация - источник

10:20 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар последовал за взрывом газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении кафе на первом этаже 12-этажного двухподъездного кирпичного жилого дома с последующим возгоранием на площади 30 кв. метров и частичным обрушением. Проводится эвакуация жильцов дома", - сказал собеседник агентства

От взрыва разрушено помещение суши-бара, выбило стекла у проежавшего мимо троллейбуса. Предварительно, пострадавших нет.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода.

Как сообщили журналистам, в пресс-службе правительства региона, жителей дома разместят в ПВР. "В пристройке к дому 3, корпус 2, произошел хлопок бытового газа. "Нижегородпассажиравтотрас" выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения. Пункт временного размещения - одна из ближайших школ", - отметили в пресс-службе.

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