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Цена нефти Brent перешла к снижению

15:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к снижению на 1,23% - до $65,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:26 мск.

По состоянию на 14:19 мск стоимость Brent росла на 0,35% - до $66,34 за баррель.

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