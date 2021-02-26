Цена нефти Brent перешла к снижению
15:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к снижению на 1,23% - до $65,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:26 мск.
По состоянию на 14:19 мск стоимость Brent росла на 0,35% - до $66,34 за баррель.
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