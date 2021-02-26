Цена нефти Brent перешла к снижению

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE перешла к снижению на 1,23% - до $65,3 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:26 мск.

По состоянию на 14:19 мск стоимость Brent росла на 0,35% - до $66,34 за баррель.