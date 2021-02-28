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К концу века в Арктике может потеплеть на 20 градусов

09:45 28.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исследователи Института вычислительной математики имени Г.И. Марчука РАН рассчитали прогноз климатических изменений, согласно которому рост содержания парниковых газов в атмосфере к концу 21 века приведет к повышению на 20 градусов среднегодовой температуры воздуха в Арктическом бассейне. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил ведущий научный сотрудник ИВМ РАН, доктор физико-математических наук Евгений Володин.

Авторы исследования, поддержанного грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), создали модель климатической системы, которая учитывает перспективы изменений состояния атмосферы, океана, почвы и растительности, а также толщины морского льда с учетом роста уровня парниковых газов.

"Климатическая модель показывает, что наиболее сильное потепление произойдет именно в Арктике. Если придерживаться пессимистического сценария, при котором скорость эмиссии (загрязнения атмосферы парниковыми газами - прим. ТАСС) будет только возрастать, то к концу 21 века потепление в Арктике может достигнуть 20 градусов", - сказал ученый.

Избежать повышения температуры воздуха в Арктике не удастся даже в случае, если государства примут радикальные меры по перестройке промышленности, считают исследователи.

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