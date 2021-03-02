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США вводят санкции против семи должностных лиц из правительства РФ - администрация

17:14 02.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США ужесточают ограничения на экспорт в Россию, вносят в черный список 14 институтов. Об этом сообщил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном решению Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, представитель администрации США высокого ранга.

"Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре (список официальных документов правительства США - прим. ТАСС) список из 14 институтов, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм. Девять из них являются российскими, три из ФРГ, один из Швейцарии, один является государственным исследовательским институтом, - сказал он. - Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики".

Также в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального Соединенные Штаты вводят санкции в отношении семи должностных лиц правительства России.

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