Совет Федерации рассмотрит законы о блокировке связи в колониях и о незаконной агитации в интернете
07:10 03.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Федерации на 500-м по счету пленарном заседании рассмотрит ряд значимых законов, среди которых закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, о расширении круга многодетных родителей, имеющих право на отпуск в удобное время, увеличении штрафов за агитацию в день тишины, а также о пресечении незаконной агитации в интернете.
В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит министр культуры РФ Ольга Любимова. Она расскажет о ходе реализации национального проекта "Культура". Кроме того, в рамках "часа субъекта РФ" запланировано выступление временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова.
Блокировка сотовой связи в колониях
В среду на заседании Совфед может одобрить закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы.
Им предусматривается, что операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Прекращение услуг связи будет происходить на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
В пояснительной записке указано, что, несмотря на действующий запрет для заключенных иметь при себе средства связи, в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы их было изъято более 56 тыс., а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более пяти тысяч человек. Авторы инициативы отмечают, что мобильные в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ.
Оперативная блокировка сим-карт, как считают авторы, также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. За 2020 год в России совершено около 100 тыс. мошенничеств с использованием мобильной связи.
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