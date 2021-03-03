Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы до 8 июня продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Карапетян.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Срок ареста Сергея Ивановича Фургала продлен до 8 июня 2021 года", - сказал собеседник агентства.

Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за возможных угроз в отношении свидетелей по уголовному делу и тайны следствия.