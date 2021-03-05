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Основной объем массовой вакцинации от ковида должен быть завершен до осени - Мишустин

11:32 05.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".

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