Основной объем массовой вакцинации от ковида должен быть завершен до осени - Мишустин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".