Генпрокуратура ДНР возбудила 15 уголовных дел по факту обстрела запада Донецка 8 марта

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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовные дела в отношении украинских военных по фактам обстрелов поселка Старомихайловки на западе Донецка, в результате чего были повреждены 11 жилых домостроений. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По факту обстрела Старомихайловки возбуждено 15 уголовных дел. Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуются уголовные дела в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по фактам совершения ими террористических актов по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч .2 ст. 229 УК ДНР», – говорится в сообщении. ДАН