Названы российские города, где реже и чаще всего покупают лекарства
13:05 07.04.2021 Источник: РБК
Реже всех покупают лекарства жители двух городов — Владикавказа и Махачкалы, говорится в исследовании страховой компании «Сбербанк страхование» (есть у РБК). Опрос проводился в феврале—марте в 75 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В каждом городе были опрошены не менее 200 человек по репрезентативной выборке.
Во Владикавказе и Махачкале 9% опрошенных заявили, что не ходят в аптеку. 45% респондентов посещают аптеку несколько раз в месяц.
Чаще всего покупают лекарства в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе, выяснили эксперты. Несколько раз в месяц в этих городах ходят в аптеку по 55% опрошенных.
Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. руб. в год. При этом с начала 2020 года расходы на медикаменты увеличились на 36%, оценили опрошенные.
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