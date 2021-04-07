0
0
110
НОВОСТИ

Названы российские города, где реже и чаще всего покупают лекарства

13:05 07.04.2021 Источник: РБК

Реже всех покупают лекарства жители двух городов — Владикавказа и Махачкалы, говорится в исследовании страховой компании «Сбербанк страхование» (есть у РБК). Опрос проводился в феврале—марте в 75 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В каждом городе были опрошены не менее 200 человек по репрезентативной выборке.

Во Владикавказе и Махачкале 9% опрошенных заявили, что не ходят в аптеку. 45% респондентов посещают аптеку несколько раз в месяц.

Чаще всего покупают лекарства в Барнауле, Волгограде, Вологде, Кирове, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе и Симферополе, выяснили эксперты. Несколько раз в месяц в этих городах ходят в аптеку по 55% опрошенных.

Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. руб. в год. При этом с начала 2020 года расходы на медикаменты увеличились на 36%, оценили опрошенные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 07.04.2021
Иностранных лидеров в этом году не будут приглашать на парад Победы в Москве - Песков
0
19
13:35 07.04.2021
В рамках Весеннего фестиваля спорта на ВДНХ 10 апреля выступит фигуристка Ирина Слуцкая
0
71
13:32 07.04.2021
ЕС анонсировал экономические санкции против хунты в Мьянме
0
77
13:20 07.04.2021
"Хизбалла" может открыть официальное представительство в Москве
0
108
13:00 07.04.2021
Пушилин заявил, что Донбасс не хочет войны и не намерен ее начинать
0
145
12:32 07.04.2021
Сменить профессию хотел бы каждый третий россиянин - опрос
0
155
12:20 07.04.2021
В случае принятия изменений в российских паспортах менять документ не потребуется - МВД
0
211
12:05 07.04.2021
Исламабад считает Россию фактором стабильности в регионе и мире - глава МИД Пакистана
0
180
12:00 07.04.2021
Контрольные проверки начались в более чем 80 воинских частях РВСН - Минобороны РФ
0
186
11:32 07.04.2021
В России выявили 8 294 случая заражения коронавирусом за сутки
0
188

Возврат к списку