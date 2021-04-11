Коэффициент распространения COVID-19 по версии ТАСС в РФ увеличился
11:20 11.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье вырос до 1,03. В Москве он подскочил до 1,2, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
Помимо столицы, только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель превышает единицу. Это Подмосковье, где он увеличился до 1,01.
В Ростовской области коэффициент равен ровно 1, в Санкт- Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае - 0,99, в Архангельской области - 0,98, в Нижегородской - 0,97, в Воронежской - 0,96, в Свердловской - 0,93.
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