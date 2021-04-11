Заммэра Бочкарев: Строительство новой Троицкой линии метро продвигается хорошими темпами
12:20 11.04.2021
Новая Троицкая линия метро строится в хорошем темпе, уверен заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. «Мы уже на 78% завершили тоннелепроходческие работы на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки», на котором расположится пять новых станций. Общая строительная готовность этого участка составляет 37%», - заявил заммэра.
Сейчас, как отмечает Бочкарев, на всех станционных комплексах участка близки к завершению земляные работы, а также полным ходом идет устройство основных конструкций будущих станций. «На другом, центральном участке линии от «Улицы Новаторов» до «Севастопольского проспекта» ведется вынос инженерных сетей из зоны строительства, а на месте будущей станции «Академическая» уже начались работы по устройству ограждающих конструкций», - рассказал Бочкарев.
Напомним, Троицкая линия метро, протяженностью примерно 40 километров, будет длиться от Московского центрального кольца до городского округа Троицк. Предполагается, что ежедневно этой линией будут использовать примерно 100 тыс. пассажиров.
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