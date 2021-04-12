Ректор РХТУ: Иду в Госдуму, чтобы исправлять ошибки в развитии медицины, образования и науки
16:52 12.04.2021
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Александр Мажуга руководит
одним из ведущих специализированных
вузов страны. Фото Данила Головкина
«2021 год объявлен в нашей стране Годом Науки и Технологий,- напомнил Мажуга. - Сегодня наука впервые вышла в ранг ключевых приоритетов государства, а в национальном проекте «Наука» прописаны четкие цели. Чтобы мы снова стали лидерами, чтобы наша страна славилась талантливыми учеными, надо действовать. Мое глубокое убеждение заключается в том, что необходимы конкретные шаги: уменьшить отток ученых за границу и сделать Россию привлекательной для иностранных специалистов, повысить качество высшего образования. Именно поэтому я принял решение идти на выборы в Государственную думу».
Как заявил Мажуга во время заседания Совета лауреатов премии правительства Москвы молодым ученым, России есть чем гордиться, но надо активнее двигаться вперед. Мы должны исправить ошибки, которые были допущены в развитии медицины, образования и науки. Для этого необходимы системные решения на государственном уровне», - отметил ректор.
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