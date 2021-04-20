0
0
104
НОВОСТИ

Переброска истребителей США в Польшу не связана с Украиной - Пентагон

09:20 20.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские истребители были переброшены в Польшу в рамках учений, данные действия никак не связаны с ситуацией на границе между РФ и Украиной. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Это стандартные учения <...>. Это не конкретная реакция на то, что происходит на границе с Украиной или в Крыму. Это вполне рутинная [операция]. Мы делаем это постоянно. Как вы знаете, у нас есть ротационное присутствие [сил] в Польше, что мы очень ценим и приветствуем. Это часть этого ротационного элемента подготовки", - сказал Кирби.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в понедельник в Twitter, что Европейское командование ВС США перебросило в республику несколько десятков истребителей в рамках учений. По словам главы польского военного ведомства, речь идет о "нескольких десятках американских самолетов F-15 и F-16". Как пояснил Блащак, "Европейское командование Вооруженных сил США отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:32 20.04.2021
Правящая партия Германии выдвинула кандидатом в канцлеры Армина Лашета
0
55
09:05 20.04.2021
Трамп отметил, что утверждения о России и талибах оказались вымыслом
0
113
09:00 20.04.2021
Посол США в РФ на этой неделе уедет в Вашингтон и вернется в Москву "в ближайшие недели"
0
135
22:40 19.04.2021
Три человека пострадали при взрыве в Нижегородской области, под завалом может быть ребенок
0
553
22:00 19.04.2021
Новая космическая станция РФ станет перевалочным пунктом для освоения Луны - Борисов
0
629
21:20 19.04.2021
Вывозными рейсами из Турции и Танзании вернулись домой более 40 тыс россиян
0
586
20:45 19.04.2021
В МИД РФ напомнили о наличии недвижимости у посольства Чехии на Тверской улице в Москве
0
765
20:00 19.04.2021
Власти Праги потребовали отнять часть территории у российского посольства
0
695
19:30 19.04.2021
Эксперты дискуссионного клуба Сбера и ВШЭ обсудили тренды и вызовы системы высшего образования
0
682
19:20 19.04.2021
В Вооруженных силах вакцинировались более 620 тысяч человек
0
642

Возврат к списку