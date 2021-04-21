Продажа беспилотников Украине не направлена против России - Чавушоглу
09:32 21.04.2021
Продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Украине не направлена против России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы продаём беспилотники тому, кто запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка с Украиной не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Habertürk.
Чавушоглу отметил, что у Анкары хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. «Путём конфликта и вооружённого противостояния проблема не решится. Мы призываем к дипломатическому решению», — добавил турецкий министр. RT
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