Россия будет развивать транспортную систему и туристическую отрасль
13:10 21.04.2021 Источник: НГ-Online
"Мы не только предоставим регионам новые инструменты развития. Мы выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Магистраль Москва-Казань нужно продлить до Екатеринбурга за 3 года. От Балтики до Урала должно быть безопасное скоростное движение. Но связать точки между собой недостаточно, это не меняет жизнь на местах. Все территории должны развиваться. Субъекты за счет инфраструктурных кредитов смогут решить эти проблемы.
Будет запущена программа реконструкции гостиниц и туристической инфраструктуры, срок - 15 лет. Новый импульс получат целые туристические кластеры, например, Золотое кольцо. Будет раскрыт туристический потенциал малых городов, городов Поволжья, Крыма, Тихоокеанского побережья, Кавказа.
Россия - страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, снимем ограничения, к нам приедут миллионы туристов. Электронная виза должна оформляться за 4 дня".
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