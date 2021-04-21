0
0
19
НОВОСТИ

Россия будет развивать транспортную систему и туристическую отрасль

13:10 21.04.2021 Источник: НГ-Online

Во время обращения к Федеральному собранию, происходящем сегодня в "Манеже" президент России Владимир Путин сообщил:

"Мы не только предоставим регионам новые инструменты развития. Мы выделим средства из ФНБ на опорные магистрали. Магистраль Москва-Казань нужно продлить до Екатеринбурга за 3 года. От Балтики до Урала должно быть безопасное скоростное движение. Но связать точки между собой недостаточно, это не меняет жизнь на местах. Все территории должны развиваться. Субъекты за счет инфраструктурных кредитов смогут решить эти проблемы.

Будет запущена программа реконструкции гостиниц и туристической инфраструктуры, срок - 15 лет. Новый импульс получат целые туристические кластеры, например, Золотое кольцо. Будет раскрыт туристический потенциал малых городов, городов Поволжья, Крыма, Тихоокеанского побережья, Кавказа.

Россия - страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, снимем ограничения, к нам приедут миллионы туристов. Электронная виза должна оформляться за 4 дня".

Подробнее...

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 21.04.2021
Президент заявил о необходимости помочь регионам с большими коммерческими задолженностями
0
55
12:55 21.04.2021
Завод под ключ в России нужно строить быстрее и легче, чем в других регионах мира - Путин
0
65
12:52 21.04.2021
Бесплатное переобучение людей старшего возраста - актуальная задача для государства - Вассерман
0
69
12:48 21.04.2021
Собственники производств должны нести ответственность, загрязнитель платит - президент РФ
0
80
12:42 21.04.2021
Ориентиром в жизни для детей должны стать подвиги предков и современников, считает Путин
0
89
12:34 21.04.2021
Главной целью власти Путин считает восстановление роста реальных доходов граждан
0
110
12:27 21.04.2021
Большинство госуслуг и муниципальных услуг граждане должны получать дистанционно, убежден президент
0
119
12:25 21.04.2021
Мы должны выстроить наше здравоохранение на новой технологической базе - Путин
0
131
12:21 21.04.2021
Президент предложил расширить программу диспансеризации и профосмотров
0
116
12:17 21.04.2021
Путин попросил россиян сделать прививку от коронавируса
0
124

Возврат к списку